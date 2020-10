Le film "Chez nous" de Marie Cristiani projeté à l"espace Diamant ce 19 octobre

Lundi 19 octobre à 18h30, la Ville d’Ajaccio et la société de production Mareterraniu présente le film « Chez nous » de la documentariste et journaliste Marie Cristiani à l'espace Diamant. Cette projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice. Le documentaire "Chez Nous", traite du « repli identitaire ». Un sujet complexe et de plus en plus sensible, qui ouvre sur la problématique de la xénophobie et du racisme, ébranlant le fameux concept du "Vivre Ensemble".