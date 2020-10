Le conseil régional du culte musulman de Corse condamne les assassinats de Nice

Dans un communiqué signé de son président M. Mesghati le conseil régional du culte musulman de Corse condamne les assassinats de Nice en ces termes

"Nous (Le conseil régional du culte musulman de Corse) condamnons avec fermeté,

l’horrible et le lâche assassinat des trois fidèles de la basilique de notre Dame à Nice.

Un crime inqualifiable, et abject, dans un lieu sacré.

Nous exprimons notre profonde tristesse devant ce massacre et nous nous associons

au deuil et à la douleur des familles des victimes, des fidèles de la basilique de notre

Dame, de nos frère chrétiens et, l’ensemble de la communauté nationale.

Nous appelons au recueillement à la retenue et à l'unité de tous les citoyens, dans

cette cruelle et terrible épreuve qui endeuille la nation entière."