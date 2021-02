Le centre social U LIAMU GRAVUNINCU lance un appel aux habitants de la vallée de la Gravona

Le centre social U LIAMU GRAVUNINCU construit son projet social , pour les quatre années à venir, au plus près des besoins des habitants.

Pour l’aider dans l’élaboration de son projet social, U LIAMU GRAVUNINCU demande aux habitants du territoire d’en être les co-constructeurs : ce projet social est fait pour eux et doit être écrit avec eux!

Le projet social est la base de l’agrément donné par la Caisse d'Allocations Familiales au centre social U LIAMU GRAVUNINCU. Son objectif est le renforcement des liens sociaux, l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, le développement de l'enfant et de l'adolescent, la prévention des exclusions et le maintien des liens familiaux.

Quelques minutes et une réponse avant le 15 février seront nécessaires pour participer à l’élaboration de ce projet social bâti pour les habitants et avec eux.