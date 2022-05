Le Rotary Club de Bastia a remis un cheque de 5 000 euros aux sauveteurs en mer

Malgré la pandémie et les difficultés à réaliser des actions, le Rotary Club de Bastia a mené, cette année encore, une vente des vins au profit des sauveteurs en Mer de la SNSM qui a permis de récolter 5000 euro qui ont été distribués a de façon équitable aux clubs SNSM de Bastia, St Florent, Maccinaggiu et Taverna.

"Soulignons que cette somme a pu être récoltée grâce au soutien amical d’Henri Orenga de Gaffory, partenaire du Rotary Club de Bastia, depuis de nombreuses années" indique dans un communiqué Vincent Corrieri, président du Club de Bastia qui rappelle "l’importance des missions réalisées par les bénévoles de la SNSM : sauver, prévenir et former" Un engagement sans faille des bénévoles de la SNSM dont les missions sont de sauver des vies humaines, en mer et sur le littoral.