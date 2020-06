Le Collège de Casinca propose un dispositif musique et danse

Le collège de Casinca communiqueUne formation musique et danse, en partenariat avec Scola in festa et le conservatoire est proposée par le collège de Casinca. Cette formation est ouverte à tous les élèves de CM2, débutants ou non débutants en musique.Pour tout renseignement, vous êtes invités à nous joindre au 04.95.59.70.50. Le dossier d’inscription est disponible dans les écoles, au collège ou téléchargeable sur la page d’accueil de l’établissement. Il doit être déposé au collège avant le 16 Juin 2020.Communicatu di u cullegiu di a CasincaHè propusta à u cullegiu una furmazione musica ballu incù Scola in festa è u Cunservatoriu. Sta furmazione hè aperta à tutti i zitelli di « CM2 », principianti o micca in musica.Per ogni rinsignamentu site invitati à cuntattà ci à u 04.95.59.70.50. Pudete piglià u cartulare d’iscrizzione ind’è e scole è à u cullegiu o scaricà lu nantu a prima pagina di u stabilimentu. È deve esse rimessu à u cullegiu nanzu à u 16 di ghjugnu di u 2020.