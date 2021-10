La start up corse Miloé lance une campagne de crowdfunding

Faire connaitre au plus grand nombre Miloé

Enrichir fonctionnellement notre plateforme suite aux retours de nos partenaires (journal de suivi, notifications, etc..)

Offrir Miloé à des associations de patients partenaires. Il y en a 2 à ce jour : TRANS-FORM et ARGC. On espère convaincre une association de patients Corse.

Développer la communication autour de notre dispositif

Miloé est une start up corse qui propose un dispositif de prévention santé pour prendre soin de notre santé et sécuriser le quotidien de chacun. Cet outil est un compte personnel et sécurisé qui vous permet de gérer en ligne toutes les informations relatives à votre santé et de les transporter avec facilité, grâce à nos objets connectés. Aujourd'hui la star up dirigée par Vanessa Bianconi veut aller plus loin et pour ce faire une campagne de crowdfunding a été lancéePourquoi cette campagne de crowdfunding ?Avant tout, c’est le Groupe La Poste qui nous permet d’organiser cette campagne car Miloé à travers sa fondatrice Vanessa BIANCONI a remporté le Prix Coup de Cœur #Femmesdunumérique ! Cette campagne en atteignant notre objectif de collecte ou en le dépassant va nous permettre de :