La série corse "Caïd" en lice pour devenir la préférée des Français

À l’occasion du Festival Cannes Série qui se déroulera du 8 au 13 octobre prochain, la chaine Canalplus et le magazine TéléCâbleSat proposent aux téléspectateurs de voter pour leur série française préférée de l’année. Parmi les 22 séries sélectionnées, il y a celle créée et coréalisée par l’ajaccien Ange Basterga : Caïd (CorseNet vous la présentait ici) Considérée pour beaucoup comme une des séries les plus originales de l’année, par son format – le found footage – et par son sujet, Caïd a divisé le public, ne laissant personne indifférent. Le concept des réalisateurs, Ange Basterga et Nicolas Lopez, a été d'adapter le long métrage éponyme qu'ils avaient créer en 2017 pour en faire une série menée tambour battant au cœur d'une cité du sud de la France. Sortie en plein confinement, Caïd a fait un carton sur la plateforme Netflix qui songe sérieusement à une seconde saison. D’autant plus si cette série remporte le prix du public à Cannes cette année ! Alors n'hésitez pas à voter en suivant ce lien