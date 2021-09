La pièce «Beaucoup de bruit pour rien » à l'espace Diamant le 22 septembre à 20h30

La ville d’Ajaccio a le plaisir d’accueillir pour son premier spectacle Théâtral de l’année, la Pièce « Beaucoup de bruit pour rien » de William Shakespeare, mise en scène par Salomé Villiers et Pierre Hélie.

« Beaucoup de bruit pour rien » est une oeuvre légère et gracieuse mais qui tutoie en permanence la tragédie

Le Prince Don Pedro d’Aragon et ses fidèles compagnons d’armes, le Signor Benedict et le comte Claudio, reviennent de la guerre. Derrière l’apparente insouciance de ces « années folles », un climat de tension règne : une dictature de la légèreté s’impose.

La comédie est joyeuse assurément, mais elle sait aussi se montrer féroce. Dangereuse... D’un revers de mots, «Madame la Rumeur» fait tourner le ciel bleu à l’orage, les réputations sont salies et les destins sont brisés. Ce sont bien d’autres guerres que vont mener nos personnages : guerre contre l’amour, contre le hasard, contre le pouvoir...

A l’heure où les réseaux sociaux règnent en maîtres, à l’heure où les amours sont consommées de façon boulimique, à l’heure où internet peut relayer une information sans en connaître la source, ce texte publié en 1600 n’a jamais autant résonné.





Le spectacle sera présenté le 22 septembre à 20h30 à l’Espace Diamant dans le respect des règles sanitaires.

Ouverture billetterie Espace Diamant le 1 septembre à 13h.

Spectacle Tarif B/ de 12 à 24 euros.