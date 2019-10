"La maman bohème / Médée" le 29 octobre à l'auditorium de Pigna

Après une deuxième édition du Festival d'Avignon, "La Maman Bohème/Médée" sera proposée par l"association "A Scintilla Balanina" le MARDI 29 OCTOBRE 2019 à 21H00 , auditorium de PIGNA

Textes de Dario Fo et Franca Rame. Adaptations et traduction de Toni Cecchinato et Nicole Colchat. Mise en Scène par Serge Lipszyc et interprété par Christiane ACQUAVIVA de la Compagnie A SCINTILLA BALANINA

(Jean-Paul-Lottier)