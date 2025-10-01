La mairie d'Alata organise un marché d'automne le 19 octobre prochain

La mairie d'Alata organise un marché d’automne avec des producteurs, le dimanche 19 octobre 2025 au pôle socioculturel d'Alata-Trova de 9h à 17h.



Des animations pour enfants avec jeux gonflables, chasse aux énigmes, spectacles ou encore maquillage sont prévues tout au long de la journée, tout comme des démonstrations de kung fu, boxe, wushu sanda et du club countrylanders et bien d’autres surprises.



Un concert du groupe U Cantu Di a Trova aura également lieu en fin de matinée et une séance de cinéma à 16 heures.

