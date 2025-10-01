CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI 01/10/2025 Rugby - La Ligue Corse protège ses jeunes joueurs 29/09/2025 Bastia -  Un pôle d’appui à la scolarité au collège de Montesoro pour prévenir les décrochages 29/09/2025 Langoustes : la pêche professionnelle interdite en Corse du 1er octobre au 1er mars 29/09/2025
Les brèves

La mairie d'Alata organise un marché d'automne le 19 octobre prochain  29/09/2025

La mairie d'Alata organise un marché d'automne le 19 octobre prochain
La mairie d'Alata organise un marché d’automne avec des producteurs, le dimanche 19 octobre 2025 au pôle socioculturel d'Alata-Trova de 9h à 17h. 

Des animations pour enfants avec jeux gonflables, chasse aux énigmes, spectacles ou encore maquillage sont prévues tout au long de la journée, tout comme des démonstrations de kung fu, boxe, wushu sanda et du club countrylanders et bien d’autres surprises.
 
Un concert du groupe U Cantu Di a Trova aura également lieu en fin de matinée et une séance de cinéma à 16 heures. 
 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos