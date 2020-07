La journée du livre et de l'association des éditeurs corses c'est ce 25 juillet à Ajaccio

L'association des éditeurs de Corse revient sur la place Foch pour sa traditionnelle journée du livre. Ce samedi 25 juillet les éditeurs de Corse présenteront les nouveautés et l'ensemble de leur catalogue en compagnie de nombreux auteurs en dédicace dès 10h30, jusqu'à 23h30.

Les règles sanitaires en vigueur seront bien sûr respectées et les lecteurs pourront dénicher en toute sécurité le livre qui accompagnera leurs vacances et au-delà... Littérature, histoire, patrimoine, loisirs, tourisme, jeunesse, etc. toute la Corse du livre sera disponible ce samedi à Ajaccio.