La Poste de Castello di Rostino en travaux pour accueillir la structure France Services

La Poste de Castello di Rostino va être réaménagée pour accueillir la structure France Services.

Ainsi, depuis le 14 janvier jusqu’au 09 février, La Poste est fermée pour travaux.

Pendant cette période, les clients bénéficient d’une continuité de services :

- Le retrait des instances (colis et courriers recommandés) s’effectuera à l’arrière du bureau de poste, le mardi et le vendredi de 9h à 11h30

- Le conseiller bancaire recevra les clients sur rendez-vous à La Poste de Ponte Leccia

- A proximité, pour toutes autres opérations postales et bancaires :

= La Poste de Ponte Leccia : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45

à 16h30 – Le samedi de 8h45 à 11h45

Un distributeur de billets est également disponible

La distribution du courrier est assurée normalement.

La Poste de Castello di Rostino rouvrira ses portes mercredi 10 février.

Les structures France Services permettent désormais d’accéder à un socle commun de services publics de 8 opérateurs : DGFIP, CAF, Pôle Emploi, CPAM, CNAV, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice, en complément des activités postales habituelles quand ces structures sont installées au sein de La Poste, ce qui est le cas pour Castello di Rostino.

Pendant les travaux, le site France Services le plus proche se trouve au sein de La Poste de Calacuccia.