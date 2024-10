La Place de l'Emploi et de la formation de retour en Corse

Du 7 au 11 octobre 2024, La Place de l'Emploi et de la Formation fait étape en Corse. Ce module itinérant, organisé par France Travail et ses partenaires, vise à rapprocher les chercheurs d'emploi des entreprises locales à travers six étapes réparties sur l'île. L'événement propose des conseils personnalisés, des opportunités de formation, ainsi que des rencontres directes avec les recruteurs.

Les étapes débuteront le 7 octobre à Calvi et se termineront le 11 octobre à Ajaccio, en passant notamment par Porto-Vecchio et Olmeto.