La Maison de la Poésie Corse offre des ouvrages à l'association Inseme

En ce début d'année, la Maison de la Poésie Corse a fait don de plus de 200 ouvrages de poésie et contes pour enfants au profit de l’Association Inseme pour qu’ils soient mis à la disposition des personnes hébergées dans les 4 appartements de l’association : deux à Marseille, un à Nice et prochainement dans l’appartement à Paris dès qu’il sera mis en activité. "Ces œuvres ont généreusement été données par les éditeurs corses que nous remercions chaleureusement : A’ Fior di Carta, Albiana, Eoliennes, Le bord de l’Eau et Scudo ainsi que tous les donateurs !" indique Inseme dans un communiqué dans lequel remercie Norbert Paganelli "à l’initiative de cette belle opération qui apportera réconfort et espoir auprès des familles confrontées à la maladie."