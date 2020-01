La Ligue Corse des droits de l’homme solidaire avec le Pays Basque

Communiqué



"A l’occasion de la manifestation du 11 janvier à Bayonne à l’appel Orain presoak – Maintenant les prisonniers – Ne faisons pas bégayer l’histoire, la ligue des droits de l’Homme de Corse renouvelle son entière solidarité avec les Artisans de la paix et Bake Bidea.



Comme chaque année, elle ne saurait manquer de soutenir ce rendez-vous qui marque la mobilisation de tout un territoire et la détermination de milliers de citoyens pour un processus de paix durable au Pays Basque. Elle salue la ténacité des militants engagés dans la construction de la paix et qui ont notamment obtenu de nombreux rapprochements de prisonniers et la levée des statuts Dps.



Neuf années après la conférence internationale d’Aiete qui avait initié le processus de paix, 36 personnes en France – 7 femmes et 29 hommes – sont aujourd’hui encore détenues. Certaines, condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, sont incarcérées depuis 30 années. Ces condamnations exécutées comme des peines de mort lente doivent cesser ; le refus des libérations conditionnelles par le parquet témoigne d’un acharnement contraire à une justice sereine.



Les artisans de la paix en appellent à une justice transitionnelle qui garantisse les droits des victimes et permette la libération des prisonniers. La Ldh s’associe à cette demande qui répond à leur volonté de construire une société réconciliée."