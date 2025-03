LDH Corsica : hommage à Jean-Pierre Arrighi

Jean-Pierre Arrighi nous a quittés. La ligue des droits de l'Homme est particulièrement affectée. Depuis plus de 20 ans, Jean-Pierre était ligueur. Que de combats partagés, pour le peuple corse, contre le répression et la justice d'exception, contre le racisme, pour des papiers aux étrangers qui n'en avaient pas, pour la Palestine et son droit à un Etat, contre la guerre en Irak et partout... Que de beaux moments d'amitié militante vécus avec lui. Sa gentillesse, sa bonne humeur, sa passion du débat, sa volonté de convaincre et débattre encore vont nous manquer. Courir à la rencontre de l'autre le passionnait.

A Huguette, à Géraldine, à ses deux petites filles, la ligue des droits de l'Homme adresse ses condoléances et ses pensées les plus affectueuses.