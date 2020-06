LDH Corse "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient : Non à l’annexion israélienne en Cisjordanie"

De la Ligue des droits de l'homme de Corse

"Le 1er juillet, le gouvernement israélien veut procéder à la mise en œuvre du plan de l’administration américaine pour le Proche-Orient qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie occupée.

C’est une décision unilatérale illégale au regard du droit international, face à laquelle la France et l’UE doivent agir.

Plus de 450 000 Israéliens vivent dans ces lieux, jugés illégaux par le droit international. Et 2,7 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie.

La colonisation s’accélère depuis de nombreuses années et ses conséquences inhumaines sur la vie de millions d’enfants, de femmes et d’hommes palestiniens vont encore s’aggraver : transferts forcés, expropriations, accaparement des terres agricoles, atteintes quotidiennes à la liberté de circuler et d’accéder aux services de base pour les palestiniens.

Selon les ONG sur place, l’annexion définitive provoquera le renforcement des affrontements entre l’armée israélienne, les colons et les palestiniens.

Surtout, ce plan d’annexion repousse la solution de deux états, palestinien et israélien, vivant côte à côte dans des frontières sûres et reconnues. La France et l’UE ont des obligations légales internationales pour faire cesser l’occupation illégale des territoires palestiniens et la responsabilité de préserver la solution des deux états.

Depuis des décennies, l’urgence pèse de reconnaître l’Etat de Palestine, selon les paramètres définis par les accords d’Oslo et mis en avant par la France et l’UE.

Appelant à une paix juste et durable entre les deux peuples, Palestinien et Israélien, pour sortir enfin d’un conflit au cœur de la Méditerranée qui n’a que trop duré, la ligue des droits de l’Homme participera au rassemblement organisé samedi 27 juin à 10h devant la préfecture d’Ajaccio."