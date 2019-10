L’hommage de la LDH Corse à Jean-Baptiste Marcellesi et à Anne Marie Biancarelli

“Deux belles personnes viennent de nous quitter. Le hasard fait qu’elles étaient de la même région. Jean-Baptiste MARCELLESI était un grand intellectuel, un sociolinguiste de première importance, un défenseur considérable de la langue corse et du pluralisme linguistique, ayant le souci permanent du lien entre le singulier et l’universel. Anne-Marie BIANCARELLI était une femme révoltée contre le racisme, pour l’hospitalité, contre toute forme d’injustice particulièrement lorsque les enfants en étaient les victimes. Tous deux étaient des porteurs d’humanisme. La ligue des droits de l’homme leur rend hommage et présente à leurs proches ses sincères condoléances.”

VL