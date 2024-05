Location de voiture : Ajaccio et Bastia permis les villes les moins chères de France

Après des années de hausse des tarifs de location de voitures, une bonne nouvelle s'annonce pour les voyageurs estivaux : la tendance à la surchauffe des prix semble enfin s'inverser. Une récente étude menée par le comparateur spécialisé Carigami révèle que, cet été en France, les prix moyens de location de voitures seront identiques à ceux de l'été 2023.Durant la période estivale allant du 1er juin au 31 août 2024, les tarifs de location de voitures dans le pays resteront donc stables par rapport à l'année précédente, s'élevant en moyenne à 331 euros par semaine. Cette stagnation des prix contraste avec la situation d'il y a deux ans, où la location moyenne atteignait 524 euros par semaine, une conséquence directe du ralentissement de la production automobile causé par la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, malgré cette stabilisation des tarifs, il est important de noter que les prix de location demeureront encore loin de ceux d'avant la crise du Covid-19 en 2019.Sans grande surprise, les destinations au nord de la France se démarquent non seulement par leurs températures plus fraîches mais aussi par des tarifs de location de voitures plus abordables. En tête de ce classement se trouve la ville de Lille, offrant les tarifs les plus bas de France pour cet été, avec une moyenne de 276 euros par semaine. Suivent ensuite Brest et Mulhouse, respectivement en deuxième position à 285 euros par semaine, et Rennes en troisième position avec un tarif légèrement inférieur à 300 euros.Une mention spéciale est attribuée à Ajaccio et Bastia, qui intègrent pour la première fois le top 10 des villes les moins chères pour la location de voitures. Avec des tarifs moyens respectifs de 306 euros et 314 euros par semaine, ces destinations voient une baisse significative par rapport à l'année précédente. Une tendance que le comparateur spécialisé Carigami attribuée aux efforts des loueurs pour attirer les voyageurs malgré la baisse de la fréquentation touristique.