A Bastia, l'Operata di a Giuventù embellit le vieux-port

« C’est ma troisième session, j’ai participé une première fois par curiosité et je suis revenu parce que j’apprécie beaucoup l’ambiance de ce chantier », déclare avec enthousiasme Aymane, l'un des collégiens ayant pris part à l'Operata di a Giuventù. « Au cours de cette semaine, j'ai pu m'essayer à la maçonnerie, repeindre des bancs, m'occuper de la végétation et replanter des plantes sur tout le côté sud du Vieux-Port ». En effet, du 29 avril au 3 mai, des élèves de plusieurs établissements de Bastia ont pris part à cette opération, qui offre aux jeunes de 12 à 14 ans l'opportunité de contribuer à l'embellissement et à l'ajout de végétation en réalisant diverses tâches telles que le nettoyage, l'installation de bancs et la plantation. « Nous travaillons le matin sur le chantier, et l'après-midi, nous participons à des activités. J'ai pu m'initier au street art sur des bancs et des panneaux, faire du karting, du turnball et même aller au cinéma. J'aurais aimé me réinscrire l'année prochaine, mais ce programme est réservé aux élèves de quatrième et de troisième. Je le recommande à tout le monde, tant pour le chantier que pour les activités ; l'ambiance est vraiment excellente. De plus, cela ne prend qu'une semaine de vacances », ajoute Aymane.



Une vingtaine de jeunes étaient présents lors de l'inauguration du chantier le vendredi 3 mai, chacun ayant la possibilité de présenter fièrement son travail. « C'est très satisfaisant », commente Pierre Savelli. « Nous tenons beaucoup à ce chantier, et les enfants semblent également y attacher de l'importance, comme en témoigne leur retour année après année », affirme le maire qui souligne l'aspect éducatif et civique de cette initiative, mettant en avant l'importance pour les jeunes de se sentir impliqués dans la construction de leur environnement. Pour lui, il est crucial de créer un lien concret avec la ville : « Plus tard, ces jeunes pourront dire que tel arbre a poussé grâce au travail qu'ils ont accompli », une symbolique porteuse de sens.



La semaine de travail s'est conclue par une cérémonie à la mairie de Bastia, au cours de laquelle les jeunes ont été récompensés pour ​leur engagement.