L'acteur Alexis Manenti récompensé

La 25e cérémonie des Lumières, prix de la presse étrangère en France s’est déroulée lundi soir, 27 janvier, à l’Olympia et a été diffusée en clair et en exclusivité sur Canal+.



L’Académie des Lumières, composée de 130 correspondants représentant plus de quarante pays, a tenu à rendre un hommage spécial au réalisateur Costa-Gavras pour sa contribution au rayonnement mondial du cinéma français et à Roberto Benigni, lauréat d’un Lumière du meilleur film étranger lors de la 4e cérémonie pour La vie est belle.



Sur cette édition qui récompense les films sortis en 2019, Les Misérables de Ladj Ly qui avait été présenté en avant-première l’été dernier au Festival du Film de Lama a remporté trois prix dont meilleur film, meilleur scénario et surtout révélation masculine pour l’acteur d’origine corse, Alexis Manenti.

Autres films à se distinguer, Portrait de la Jeune Fille en Feu, J’ai perdu mon Corps ou encore Roubaix, une lumière avec Roschdy Zem qui remporte le titre de meilleur acteur. On le retrouvera très prochainement à l’affiche du nouveau film de Thierry de Peretti.



Le palmarès complet :



Meilleur Film : Les Misérables de Ladj Ly

Meilleure Mise en scène : Roman Polanski - J’accuse

Meilleure Actrice : Noémie Merlant – Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Meilleur Acteur : Roschdy Zem – Roubaix, une lumière de Arnaud Depleschin

Meilleur Scénario : Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti – Les Misérables

Meilleure Image : Claire Mathon – Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Révélation féminine : Nina Meurisse - Camille de Boris Lojkine

Révélation masculine : Alexis Manenti – Les Misérables de Ladj Ly

Meilleur Premier film : Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre

Meilleure Coproduction internationale : It must be heaven de Elia Suleiman

Meilleur Film d'animation : J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Meilleur Documentaire : M de Yolande Zauberman

Meilleure Musique : Alexandre Desplat – Adults in the Room de Costa-Gavras



Laurent Hérin