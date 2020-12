L'Office de Tourisme Intercommunal Marana Golo reçoit le Trophée de la communication 2020

Un beau succès pour le nouveau site " Marana-Golo Tourisme " qui vient d’être récompensé d’un 3ème prix dans la catégorie meilleur site internet de tourisme, lors de la 19ème édition des Trophées de la Communication 2020.Pour l’occasion, un jury de professionnels a délibéré le 27 novembre dernier, afin de récompenser comme chaque année, les meilleurs acteurs français de la communication. Avec pas moins de 299 structures représentées et 495 dossiers qui ont concouru, nous avons eu l’heureuse surprise d’être nominés et de faire partie des lauréats en liste."Une fierté et une reconnaissance du travail accompli, source de motivation pour l’année et l’ensemble des projets à venir !" commente l'équipe dans une note diffusée à la presse.