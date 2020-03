Journée internationale des droits de la femme - Conférence débat « Donne di Corsica, site l’avvene ». dimanche 8 mars Bastia

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, le Président du Conseil exécutif de Corse et la Conseillère exécutive chargée de la jeunesse, des sports, de l’égalité femmes-hommes présenteront une table ronde autour de parcours de femmes « Donne di Corsica, site l’avvene » ce dimanche 8 mars au lycée Jean Nicoli, salle Napoléon, à Bastia à partir de 9h30.



La Collectivité de Corse a souhaité, à l’occasion de ce rendez-vous annuel de la journée internationale des droits de la femme, honorer les femmes corses de la Génération Egalité : « Donne di Corsica, site l’avvene ».



En lien avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle d’ONU Femmes « Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes », différents intervenants aux parcours de vie inspirants, témoigneront et échangeront avec le public sur leur expérience et leur ressenti, à travers un panel de thématiques au sein desquelles des inégalités subsistent.



Programme



9h30 : Accueil



10h00 : Ouverture de la Journée « Donne di Corsica, site l’avvene » par le Président du Conseil Exécutif de Corse et la Conseillère exécutive chargée de la jeunesse, des sports, de l’égalité femmes-hommes



10h30-12h00 : Table ronde autour de parcours de femmes « Je suis de la Génération Egalité parce que... » :



« ...je veux que les femmes soient plus présentes dans la sphère politique » avec Marie Stromboni,représentante de l’Assemblea di a Giuventù et Lorelei Depoilly, représentante de Parolla di a Ghjuventù



« ...face à la persistance des préjugés, je veux montrer que l’on peut réussir en tant que cheffe d’entreprise » avec Chloé Luciani, fondatrice de l’entreprise Hobù



« ...pour mettre fin aux stéréotypes de genre dans le sport, les femmes doivent pouvoir s’initier à toutes les pratiques sportives » avec Alexandra Feracci, ambassadrice sportive de Corse



« ...dans le monde de l’art, les artistes féminines doivent être reconnues » avec Diana Saliceti, musicienne





« ...pour passer d’une égalité de droit à une égalité réelle, il faut que la société et les pouvoirs publics comprennent la situation et les enjeux de l’égalité professionnelle en Corse » avec Jean-Michel Pedinielli, représentant de l’association LABOMIX.