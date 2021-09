« Jessica Forever » de Caroline Poggi sur Arte

Jessica Forever, le film de la réalisatrice ajaccienne Caroline Poggi et de son compagnon Jonathan Vinel est disponible jusqu'à la fin du mois sur Arte.tv ( lien direct vers le film ici) . L'occasion de découvrir ce long métrage sorti en 2019 et distribué par Le Pacte. Après avoir réalisé des courts métrages – Tant qu'il nous reste des fusils à pompe a obtenu l'Ours d'Or à la Berlinale en 2014 – ils sont passés au long en 2018. Certaines scènes de la fin du film ont été tournées dans la région de Porto-Vecchio mais sans jamais identifier la Corse en tant que telle.En 2019, Caroline Poggi et Jonathan Vinel était venue accompagner le film lors de deux avant-premières exceptionnelles, une à Bastia au cinéma Le Régent et l'autre à Ajaccio à L'Ellipse. Un peu plus tôt, en 2018, avec leurs amis réalisateurs Yann Gonzalez et Bertrand Mandico, ils avaient signer un manifeste incandescent intitulé « Flamme. » Ce couple de cinéma prépare leur deuxième long métrage. Ils ont participé cet été à une résidence artistique à Providenza dans le Nebbiu. Ils étaient également au jury du festival du film de Lama.Le journaliste Franck Finance-Madureira de la revue French Mania écrivait à l'époque : «Jessica Forever, c’est comme deux mots tatoués à jamais sur le torse glabre et conquérant d’un jeune cinéma français en pleine révolution, c’est un film qui ressemble à un cœur s’abandonnant à la flèche venue le transpercer.»Pour vous faire votre propre idée, le film est disponible en replay sur la chaîne franco-allemande jusqu'au 28 septembre. Et leur film Bébé Colère, réalisé dans le cadre de la fondation Prada est disponible gratuitement en ligne ( lien de Bébé Colère ici ).