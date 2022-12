Interpellations dans les milieux nationaliste : plusieurs rassemblements ce mardi en Corse

Après les interpellations à quelques jours d’intervalle à Aiacciu et Bastia de 8 militants nationalistes, des rassemblements sont organisés ce mardi 6 décembre en Corse à l'appeler de l'associu Solidarité et du collectif Patriotti qui appelle le peuple corse "à participer aux rassemblements de ce soir, et à faire face dans l’unité aux provocations de l’Etat français. Seule la réponse d’un peuple uni pourra faire reculer Paris."



Rassemblements :

Porti Vechju (gendarmerie) à 18 heures

Migliacciaru (Affaccata Bar) à 18 heures

Bastia (Rue Miot) à 18 heures 30

Aiacciu (Préfecture) à 18 heures 30