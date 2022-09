Intempéries : la Carsat Sud-Est accompagne les assurés et les entreprises sinistrés corses

Le service social de la Carsat Sud-Est se mobilise pour venir en aide aux victimes des intempéries en proposant des accompagnements sociaux spécifiques et en mobilisant, à la suite d’une évaluation sociale, des aides financières d’urgence à caractère exceptionnel.



Les assurés pourront obtenir des informations et bénéficier des conseils des assistant(e)s du service social de la Carsat Sud-Est dans les CCAS des communes suscitées et avec les services sociaux de la Collectivité Territoriale Corse.



Les signalements doivent être réalisés au plus tôt :

Par téléphone au 36 46 dites « service social »



Par mail :

- Service Social Corse du Sud → 2A servicesocialajaccio@carsat-sudest.fr

- Service Social Haute Corse → 2B servicesocialbastia@carsat-sudest.fr





POUR AIDER LES CHEFS D’ENTREPRISES DANS LA RECONSTRUCTION DE LEURS

BATIMENTS :

Plusieurs entreprises sinistrées vont devoir reconstruire leurs bâtiments et ateliers de fabrication, ou engager des démarches de réaménagement de leurs locaux existants afin de redémarrer leurs activités au plus vite.

Dans ce contexte, les préventeurs de la Direction des Risques Professionnels (DRP) de la Carsat Sud-Est sont mobilisées pour accompagner les chefs d’entreprise qui le souhaitent afin d’intégrer des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des salariés dès la phase de

conception des nouveaux locaux.



Une ligne dédiée est mise à la disposition des chefs d’entreprise :

Par téléphone au 36 79

Par mail :

- DRP Corse → prevention.drpCorse@carsat-sudest.fr





POUR ACCOMPAGNER CEUX ET CELLES QUI SOUHAITENT FAIRE VALOIR DES

DROITS À RETRAITE EN TANT QUE SALARIÉ OU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET

QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES FAISANT SUITE AU

SINISTRE :

Que ce soit pour une demande de départ à la retraite ou une pension de réversion, ou dans le cadre d’un suivi de dossier retraite déjà déposé au moment du sinistre, une ligne dédiée prioritaire est mise en place pour apporter une réponse rapide et adaptée à la situation des

personnes concernées :

Par téléphone au 09 74 75 76 13