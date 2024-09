Hommage à Janine Levy-Carlotti : Une journée de commémoration à Poggio de Venaco et Corte

Le lundi 9 septembre 2024, une journée d'hommage sera rendue à Janine Levy-Carlotti, figure emblématique de la Résistance corse.Matinée à Poggio de Venaco :À 10h30, les participants se rassembleront au pied de la stèle dédiée à Janine Levy-Carlotti pour une cérémonie officielle. Le maire de Poggio, Monsieur Rodriguez, et le beau-fils de la résistante, Monsieur Gilles Levy, prendront la parole, suivis d'une lecture émotive des écrits de Janine Levy par les membres de l'association Girandulibru. La matinée se terminera par une collation offerte par la famille.Après-midi à Corte :Dès 14h00, le cinéma L’Alba accueillera les collégiens, lycéens, élus, et proches de Janine Levy pour la projection du documentaire "Femmes corses résistantes" réalisé par Jackie Poggioli. Des interventions de Gilles Levy et de Thomas Paudoie, professeur d’histoire, précéderont la lecture d’un extrait poignant d’une résistante corse encore en vie. La journée se clôturera par un discours du maire de Corte.