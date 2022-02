Haute-Corse : un nouveau schéma départemental des services aux familles

Ce vendredi 11 février a eu lieu la signature officielle du 2ème Schéma départemental des services aux familles (Sdsf) 2021/2025.



Initiés en 2013-2014, les Schémas Départementaux des Services aux Familles (SDSF) sont devenus en peu de temps la clef de voûte des politiques enfance, parentalité des Caf. Parce que développés au niveau local, ils sont conçus pour répondre au plus près des besoins des familles selon les territoires. Et parce qu’aussi ils sont créés et menés en concertation avec tous les acteurs qui comptent dans la mise en oeuvre de la politique familiale; En Haute-Corse, le premier schéma départemental des services aux familles, élaboré en 2015 pour les années 2016-2021, a permis de poursuivre le maillage territorial de l’offre de services, de contribuer à la correction des inégalités territoriales et sociales en matière d’accès aux services et de renforcer les synergies et coopérations entre les institutions signataires.

Comme pour le précédent schéma, la démarche d’élaboration s’est appuyée sur une phase de concertation partenariale menée sur l’année 2021 réunissant les équipes des comités techniques petite enfance, parentalité et jeunesse.



Ces participants et ceux qui pourront affiner les actions du présent schéma seront largement associés à la mise en oeuvre du schéma et au suivi partagé, condition incontournable de sa réussite.

Ce SDSF 2021-2025, seconde génération, reprend des actions initiées dans le précédent schéma afin de les renforcer et de les améliorer.

De nouveaux projets seront également conduits notamment sur le handicap avec la création d’un pôle ressources handicap. Par ailleurs et afin de renforcer les échanges des professionnels, la création d’un collège des directrices des établissements d’Accueil des Jeunes Enfants est également prévue.