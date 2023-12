Mardi 12 décembre de 8h30 à 11h30 à la Maison France Service de Murato

Mardi 12 décembre de 14h30 à 17h30 à la Mairie de Loreto di Casinca

Mardi 19 décembre de 14h à 16h15 à la Maison France Service de Patrimonio

Lors de la création du compte, chaque détenteur se voit attribuer un numéro SIA personnel, qui le suivra tout au long de sa vie. Ce numéro doit être communiqué à l'armurier à chaque visite et dans toute correspondance avec les autorités compétentes.La démarche de création du compte dans le SIA est simple et rapide. Les chasseurs peuvent le faire depuis chez eux en se connectant à l'espace détenteurs du SIA via sia.detenteurs.interieur.gouv.fr. Un guide d'aide à la création est disponible sur la page d'accueil et tout au long du processus.Pour ceux qui rencontrent des difficultés liées à l'absence de matériel informatique, de connexion internet ou d'habitude d'usage de l'outil numérique, une assistance est proposée au point d'accueil numérique (RDV à prendre au 04 95 34 50 39) ou dans les maisons France services du département.Le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse organise des permanences dans plusieurs endroits du département pour informer et accompagner les chasseurs dans la création de leur compte SIA. Ces permanences auront lieu :Les détenteurs d'armes peuvent également solliciter l'aide de leur fédération ou de leur armurier pour faciliter cette démarche obligatoire.