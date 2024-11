Les autres rendez-vous à ne pas manquer :

Borgo : marché de Noël au complexe sportif (28/11 au 01/12, 9 h à 23 h 30) et tombola "caddithon" à Carrefour (30/11).

Bastia : ventes solidaires au Centre Leclerc du Fango et Place d’Armes (29-30/11), spectacles de danse à Alb’Oro (30/11, 16 h et 20 h 30), tournois d’échecs, badminton, et marche sur l’Aldilonda.

Furiani : tournoi de basket au COSEC (30/11, 10 h à 19 h 30).

Bastia (1/12) : journée natation à la piscine de la Carbonite (10 h à 18 h).

La Haute-Corse s’anime du 28 novembre au 1er décembre au profit d’initiatives solidaires. Parmi les temps forts, le grand défi des pompiers, qui partiront de Bastia à 14 h précises pour rejoindre Bonifacio en aviron, accompagnés du médaillé olympique Frédérique Kowal. Ce départ télévisé sera ponctué d’animations : démonstrations des pompiers des deux départements corses, performances des Veilleurs des Ombres, exposition de voitures de collection de luxe, et bien plus.Un programme riche qui allie sport, culture et solidarité, pour soutenir les actions locales et les causes qui comptent.