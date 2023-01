Grand Bastia : Voici les points de collecte des sapins de Noël

La Communauté d’Agglomération de Bastia assurera un service de collecte des sapins de

Noël. Ceux-ci seront recyclés.



Les points de collecte suivants seront ouverts, du 3 au 13 janvier, toute la journée en libre

accès :

• Bastia :

- Porte Sainte-Marie,

- Place du Marché,

- Gare de Lupinu.





• Furiani :

- Ecole U Rustincu (arrière du bâtiment, entre le cinéma et le stade),

- Ecole Principellu.



• Santa Maria di Lota :

- Lotissement Maestracci.



• E Ville di Petrabugnu :

- Ecole de Guaitella, devant l’Arboretum.



Doivent uniquement être déposés les sapins naturels (sans pied ou pot en plastique, sans

neige artificielle, sans emballage, sans décoration).



Après le 13 janvier, les sapins devront être déposés en déchetterie (Déchetterie de l’A

Rinella, ouverte du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche : de 8h à 12h)



Pour toute demande d’information, contacter les services de la Collecte de la CAB au 0 800

000 055 (numéro gratuit) du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.