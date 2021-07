Ghisonaccia : Annulation du concert de dimanche soir d’Artissima

En raison de l’évolution des directives préfectorales et de nouvelles consignes sanitaires, le concert en soirée de dimanche ne pourra avoir lieu. La journée de ce samedi (17h / minuit) est elle maintenue dans toute sa programmation.



en raison de la crise sanitaire, le concert de cette manifestation a du être annulé demain dimanche, La journée de ce samedi (17h / minuit) est elle maintenue dans toute sa programmation avec une galerie d’art à ciel ouvert regroupant une cinquantaine d’artistes exposés pour un parcours en musique live, ateliers découverte des arts pour petits et grands et rencontres littéraires.

Ce rendez-vous culturel est un des moments forts de La Plaine Orientale, qui met à l’honneur la créativité insulaire et offre à tous la culture en accès libre. Placée sous le parrainage de l’artiste-peintre et plasticien Francis Vincensini, cette 6 e édition est une incitation à soutenir et accompagner nos créateurs locaux et une invitation à partager de beaux moments autour de la culture.