Folelli : un stage d’initiation au chant polyphonique corse gratuit ce 18 Juillet

Le Centre d’Art Polyphonique de Corse propose un stage d’initiation au chant polyphonique corse, le dimanche 18 Juillet 2021 à Folelli, animé par Michè Paoli, chanteur du groupe Tavagna.



De 9h à 12h et de 14h à 17h - dans les locaux de l’école de chant « Scola in Festa ». (Médiathèque Castagniccia Mare è Monti) ce stage est gratuit et sur inscription.

Ouvert à tout public adulte, ce stage est proposé dans le cadre du dispositif « L’Orma di l’Usu » -



Qu’est-ce que « l’Orma di l’usu » ?

« l’Orma di L’Usu est un dispositif proposant un programme personnalisé de spécialisation artistique se traduisant par un cursus innovant entièrement spécialisé et dédié aux arts et pratiques vocales traditionnelles corses.

Ce stage sera axé sur la découverte du répertoire profane de la polyphonie corse.

Il s’agira alors de faire connaître la place et le rôle de ce type de chant (paghjella, terzettu, madricale…) dans la société, d’apprendre à en maîtriser les lignes mélodiques et de savoir en reproduire les trois voix caractéristiques, à savoir u bassu, a siconda et a terza.

Il sera aussi question de contextualiser les chants étudiés grâce à des traductions de textes, des séances d’écoute, ainsi que des explications historiques, afin d’en faciliter la transmission.

Quelques données artistiques :

 Pédagogie : Vis-à-vis pédagogique de groupe

 Méthode : Travail collectif

 Esthétique : Chant traditionnel corse

 Répertoire : Chants profanes corses



Renseignements : 04 20 03 95 50