Cette résidence d’autrices de romans « noirs » réunit les écrivaines Michèle Pedinielli et Marion Brunet autour d’élèves de 4e du collège Henri Tomasi. Objectif : L’écriture, en partenariat avec « La Mutinerie », une agence de médiation littéraire de Nantes, d’un polar ayant pour cadre le patrimoine industriel du Fium’Altu. Du 10 au 14 février, les élèves, épaulés par les auteures ont documenté le récit, élaboré l’architecture narrative et créé la bible des personnages. Michèle Pedinielli (éditions de l’Aube), d’origine corse, journaliste de formation, a écrit une demi-douzaine de polars notamment la série des « Boccanera » qui sont autant de succès. En 2021, elle a reçu le Prix France Bleu du polar pour son roman se déroulant en Corse : « La Patience de l’Immortelle ». Marion Brunet (PKJ, Albin Michel), est une auteure à la fois jeunesse et adulte. En 2024, elle a été sélectionnée pour le prestigieux prix suédois, le Prix commémoratif Astrid-Lindgren. Son dernier roman pour adultes, « Nos armes », est Prix des lecteurs de la ville de Brive 2024, Prix littéraire du Barreau de Marseille 2024. Les deux romancières seront présentées ce vendredi 14 Février à 17h à la Médiathèque de Castagniccia à Folelli lors de la restitution de la résidence et samedi 15 février à 15h à celle de Tallà.Cette Résidence a pour cadre le TER, Territoire Educatif Rural, de Castagniccia et l’idée est de faire enquêter les élèves au sein de leur propre famille pour faire ressurgir la mémoire ouvrière de ce territoire et utiliser ces anecdotes pour écrire un livre qui pourra être utilisé par la suite par l’Office Intercommunal de Tourisme pour promouvoir des visites originales du territoire, le long du Fium’ Altu. Cette courte fiction policière mettra en scène l’histoire de la médiathèque territoriale de Castagniccia mais le Patrimoine de la région comme les usines de tanin, les savoir-faire et l’architecture de la Castagniccia… Le service du livre a associé la Direction du Patrimoine à ce projet afin que des agents présentent rapidement les travaux et la documentation existante sur le patrimoine industriel de la micro-gérions aux deux autrices, ainsi qu’aux enfants. Au-delà du contenu historique, c’est aussi l’occasion pour que ces agents présentent leur métier, en écho à la réflexion des élèves de 4e sur leur orientation professionnelle. Le projet est coordonné par l’agence « La Mutinerie », basée à Nantes. Fondée et dirigée par Guillaume Le Cornec, auteur lui-même et éditeur, la Mutinerie est une structure qui propose une approche entièrement centrée sur la mise en récit systématique du fait culturel par la fiction et la littérature, et singulièrement, par la littérature de jeunesse.