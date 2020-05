Finances publiques : ce qu'il faut savoir

Lans un article intitulé "déconfinement au service des impôts de Bastia" publié hier lundi 11 mai 2020, nous avons utilisé une affiche présentant les modalités de contact de la DGFIP.

Pour éviter toute confusion, il est important de signaler que le numéro indiqué et les horaires pour la prise de rendez vous sont propres à chaque Service des Impôts des Particuliers et correspondent, dans l'article au SIP de Bastia.

Les numéros et horaires correspondant du SIP de Calvi sont sur l'affiche.