Festival du film de Lama : la billetterie est ouverte !

Le festival du film de Lama se tiendra cette année du 31 juillet au 6 août, sous les étoiles de Balagne. Annulé en 2020, c'est l'un des événements les plus attendus de l'été avec une programmation haute en couleurs.Face à la situation sanitaire l'équipe n'a pas baissé les bras et a tout fait pour que la manifestation se passe de la manière la plus fluide possible, à commencer par la billetterie. Pour la première fois, il est possible d'acheter ses places sur internet : "Le moyen le plus simple et le plus sûr d'avoir une place est de réserver sur notre billetterie en ligne. Directement sur le site HelloAsso ", assure Laurent Hérin le coordinateur et programmateur du festival.Une belle semaine attend les cinéphiles de Corse et d'ailleurs, avec des documentaires en journée, des avant-premières au couché du soleil, des ateliers pour les enfants...Attention : le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux sites de projection.Pour acheter ses places : https://urlz.fr/gbt1 Pour découvrir la programmation : https://festilama.org/