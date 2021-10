Festa di a lingua corsa : u sumeru d'oru en tournée

Pour A FESTA DI A LINGUA 2021 de la Cullettività Di Corsica - Direzzione di a Lingua, la Compagnie TeatrEuropa – Teatru di Corsica, dirigée par Orlando Forioso, présente à : LURI , le 7 octobre - 14h et 18h30 - Salle polyvalente URTACA, le 8 octobre - 19h - Gymnase VILLE DI PIETRABUGNO, le 10 octobre - 18h30 – Salle Cap Mer Port Toga et à GALERIA , le 9 octobre, à 18h, A Scola pampasgiolu, dans le cadre di PRIMUR’ARTE le spectacle U SUMERE D’ORU L'ÂNE D'OR Monstres, Magie et Métamorphoses