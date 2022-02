Fermeture du tunnel de Bastia : l'ARS détaille son plan d'accès aux soins non urgents

Pendant la période de fermeture du tunnel de Bastia entre le 18 février et le 11 mars, les conditions de circulation sur la commune seront perturbées notamment les voies autour du centre hospitalier de Bastia.

Si des mesures ont été prises pour garantir l’accès des véhicules de secours, les temps de trajet pour les véhicules particuliers risquent d’être augmentés.



Dans un communiqué diffusé ce mercredi 16 février l'agence régionale de la santé de Corse invite la population à privilégier "pour les besoins ne relevant pas de l’urgence" le recours à leur médecin traitant, et à défaut, aux structures d’accueil médical non programmé situées, l’une dans les locaux de la clinique Maumard et l’autre à la maison de santé Bastia-Erbajolu, qui seront ouvertes pendant toute la période, même si la filière d’accueil non urgente du Centre hospitalier restera opérationnelle pendant la fermeture du tunnel.



Le 116-117 reste aussi disponible en journée pour un conseil ou une orientation en l’absence d'un médecin