Fermeture des locaux de la trésorerie de Saint Florent du 9 au 26 février 2021

En raison des travaux d'accès PMR de la mairie de Saint Florent interdisant l'accès à l'esplanade et pour la sécurité de tous, les locaux de la trésorerie de Saint Florent sont fermés au public pour la durée des travaux du 09.02.2021 au 26.02.2021.Pour tous renseignements concernant vos factures locales, nous restons joignables au 04.95.37.01.60 ou par mail : t02b020@dgfip.finances.gouv.fr Pour tous renseignements concernant vos impôts, vous pouvez contacter le Service de Impôts des Particuliers de Bastia. Pensez à prendre rendez-vous sur impots.gouv.fr (depuis votre espace particulier ou via la rubrique Contact) ou par téléphone au 0 809 401 401.Pour régler vos factures, vous pouvez vous rendre chez le buraliste agrée le plus proche: TABAC U FURNELLU - Quartier U Furnellu - Saint Florent.