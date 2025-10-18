CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Tavenot (SC Bastia) : « Quand on y croit pas totalement, c’est compliqué sur le terrain. » Un renfort en vue  18/10/2025 Transformer l’air en eau : une solution d’avenir pour les agriculteurs corses ? 18/10/2025 A Porto-Vecchio, les écoliers de Jean-Santini vont laisser leurs empreintes sur le nouveau préau 18/10/2025 SOS Calvaires : "la croix de Quasquara ne violait aucune règlementation" 18/10/2025
Les brèves

Femmes Solidaires : hommage à Kimberly  18/10/2025

"C’est avec une profonde tristesse et une colère déterminée que l’association Femmes Solidaires apporte son soutien à la marche blanche organisée en mémoire de Kimberly, victime de féminicide survenu le 14 octobre 2022.

Nous appelons la population à se joindre à la marche blanche, ce samedi à Ajaccio à 14H00, au départ de la gare. Venez vêtus de blanc.
 
Nous exprimons notre solidarité la plus sincère à la famille, aux proches et à toutes les personnes affectées par cette perte.


Nous marcherons ensemble pour que cette vie ne soit pas oubliée, pour que la justice soit recherchée jusqu’à ce que plus aucune vie ne soit fauchée par la violence sexiste. Que notre engagement collectif donne un sens à cette douleur pour construire une société qui protège réellement toutes les femmes. Pas une de plus."

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos