Femmes Solidaires : hommage à Kimberly

"C’est avec une profonde tristesse et une colère déterminée que l’association Femmes Solidaires apporte son soutien à la marche blanche organisée en mémoire de Kimberly, victime de féminicide survenu le 14 octobre 2022.



Nous appelons la population à se joindre à la marche blanche, ce samedi à Ajaccio à 14H00, au départ de la gare. Venez vêtus de blanc.



Nous exprimons notre solidarité la plus sincère à la famille, aux proches et à toutes les personnes affectées par cette perte.





Nous marcherons ensemble pour que cette vie ne soit pas oubliée, pour que la justice soit recherchée jusqu’à ce que plus aucune vie ne soit fauchée par la violence sexiste. Que notre engagement collectif donne un sens à cette douleur pour construire une société qui protège réellement toutes les femmes. Pas une de plus."