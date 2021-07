FESTIVOCE, le festival des sons d'ici et d'ailleurs revient à Pigna

Après un an d'absence, FESTIVOCE revient pour célébrer sa 30è édition !

Pour sa 3è journée, le festival vous propose une programmation multidisciplinaire et écclectique. "La Cosmétique de l’Ennemi" d’Amélie Nothomb vous attend. N’ayez crainte, c’est du théâtre mis en scène par Antonella Negroni. Après quelques pas, attenant à l'Auditorium, vous vous installez sur les gradins du théâtre plein air de la Vaccaghja, au loin le mont San Anghjulu vous contemple, la Grande Ourse est déjà bien haute dans le ciel et les premiers sons et matières constellés du groupe Berthe vibrent dans les alcôves. Alors la nuit s’avance, la voie lactée est peinte et la voix chaude de Gerald Toto, issu du plus vieux continent du monde, polyphone avec son ami au langage taillé, Francis Lassus. Ils vous racontent l’histoire d’une musique partagée, d’atomes autonomes. Vous tenterez de décrocher la lune pour éteindre la lumière et garder des forces pour les jours suivants.