Europennes : ​Le président de la Fédération nationale des chasseurs tête de liste "Alliance Rurale" à Corte

RÉUNION PUBLIQUE LE 5 JUIN A CORTE AVEC LA LISTE ALLIANCE RURALE, WILLY SCHRAEN PRÉSIDENT NATIONAL DES CHASSEURS ET DIANA SALICETI



Le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen avec d’autres candidats de la liste Alliance Rurale conduite par Jean Lassalle pour les élections européennes seront présents à Corte mercredi à 18h30 à l’amphi Ettori de la fac de droit. Parmi eux on comptera Denise Leiboff, maire et présidente de Fédération nationale des communes pastorales, ainsi que les candidats corses Diana Saliceti (agricultrice, Sarra di Farru), Michel Rezk (ingénieur, Urtaca), Elisabeth Saubeur (cheffe d’entreprise, Aiacciu) et Jean-Baptiste Mari (Tavagna) président de la Fédération régionale des chasseurs.

Les représentants de cette liste, qui est de toutes celles en lice celle comprenant le plus d’insulaires, présenteront au public avec Paul Jo Caitucoli leur programme et expliqueront en quoi la mobilisation de chacun sera importante le 9 juin pour la sauvegarde du monde rural en Corse comme en Europe.