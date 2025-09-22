CorseNetInfos
Les brèves

Equitable-Corse  22/09/2025

Equitable-Corse organise le 5 octobre 2025, à Calvi, sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation, un concours équestre de Mountain Trail. Grâce au soutien de la mairie, il se déroulera dans l’enceinte du centre aéré dans la Pinède.
Cette compétition basée la qualité de la relation de complicité entre le cavalier et son équidé, à pied comme en selle,  réunira les catégories Club 2, Club 1 et Club Elite.
Les bénéfices de cette journée seront consacrés à entretenir et soigner les équidés issus de sauvetages auxquels se consacre l’association Equitable-Corse.
Informations : http://concours.equitable-corse.com/

