Enquête sur un scandale d'Etat, le nouveau film de Thierry de Peretti, en tête des entrées

Chaque mercredi l'industrie du cinéma guette avec impatience les chiffres de fréquentation pour la première séance de cinéma de France. Le fameux "9h des halles" indique le nombre d’entrées par film à la première séance de 9 heures.



Ce 9 février, c'est le très attendu Enquête sur un scandale d'Etat qui a pris la tête de liste avec 71 entrées, loin devant Mort sur le Nil, numéro deux avec 43 entrées.



Après Une vie violente (2017) et Les Apaches (2013) le troisième film de Thierry de Peretti nous embarque au cœur d'une enquête journalistique, au goût amer de scandale étatique portée par un casting cinq étoiles signé Julie Alione. A l'affiche, on retrouve notamment Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Alexis Manenti ou encore Antonia Buresi. Co-écrit avec la scénariste Jeanne Aptekman, Enquête sur un Scandale d'Etat s'ouvre s’ouvre sur un plan séquence qui donne le ton d’une mise en scène haletante.



Les plus chanceux ont pu le découvrir en avant-première mondiale au festival de San Sebastian en septembre dernier, où il avait reçu le Prix de la meilleure photographie (Claire Mathon) puis lors de tournées dites "province". On se souvient notamment de la première avant-première nationale du film, programmée en ouverture du festival méditerranéen de Bastia, Arte Mare le 2 octobre dernier.



Un film aujourd'hui en salle à (re)voir les cinémas de Corse: Le Régent Bastia, l'Ellipse Ajaccio, le Galaxy à Porto Vecchio.



---

Synopsis : Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

Produit par Les Films Velvet (Frédéric Jouve), Distribué par Pyramide