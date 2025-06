Animations, expositions, ateliers : un mois pour célébrer le 9e art



Le réseau des médiathèques d’Ajaccio célèbre à nouveau la bande dessinée en participant pour la deuxième année consécutive à la manifestation nationale « 48h BD ». Du 1er au 12 juillet 2025, les quatre médiathèques municipales proposeront expositions, jeux, ateliers et animations autour de toutes les formes de bande dessinée : comics, mangas, romans graphiques ou BD franco-belges.



À la médiathèque des Jardins de l’Empereur, le public pourra découvrir l’univers de Brume, héroïne de Jérôme Pélissier et Carine Hinder, avant de participer à une initiation à la BD animée par Julien Osty le 5 juillet. À Saint-Jean, l’exposition The British Invasion mettra en lumière les auteurs anglais qui ont marqué les comics américains, tandis que quiz, ateliers de création et jeux de société inviteront petits et grands à explorer l’univers des mangas.



Aux Cannes, les enfants retrouveront Bergères Guerrières et Petit Poilu, tandis que des ateliers menés par Sorlin, auteur de Razorbacu, permettront une plongée créative dans l’art de la BD. Enfin, aux 3 Marie, ciné BD et théâtre viendront compléter cette programmation qui s’adresse à tous les âges.



En valorisant son fonds BD tout en multipliant les approches ludiques, le réseau des médiathèques entend promouvoir la lecture auprès d’un public large et intergénérationnel.