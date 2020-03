"Ecrivez, et racontez un voyage" : AltaLeghje lance son 6e concours de nouvelles

L’édition 2020 du festival littéraire « Lire le monde » parrainé par Jérôme Ferrari, aura lieu les 10, 11 et 12 juillet à Altagène. Organisé par l’association AltaLeghje, il mettra cette année à l’honneur la Belgique et accueillera parmi ses invités des auteurs qui nous invitent au voyage, comme Bérengère Cournut (prix Fnac 2019), Hélène Gaudy, Laure Limongi ou encore Erik Orsenna.





A la clé pour les gagnants : un lot de livres d'une valeur de 100 € et une invitation à venir lire

leur texte pendant le festival en juillet.

Les textes, en français ou en corse, sont à envoyer avant le 31 mai 2020 à concoursaltaleghje@gmail.com.

Règlement du concours sur altaleghje.com / Renseignements au 06 76 85 34 02



En amont du festival, voici le 4concours de nouvelles, dont le lancement a lieu le 1mars. Le thème en sera « Un voyage ».Ce voyage auquel Baudelaire nous conviait : "Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté." Au bout du monde ou intérieur, dans l'espace ou 20 000 lieues sous les mers, avec M. Perrichon ou en voyageur solitaire, AltaLeghje invite tous les passionnés d’écriture à raconter un voyage réel ou imaginaire, un good trip ou un bad trip.Le concours est ouvert aux adultes et aux enfants.Quatre nouvelles seront récompensées :· 2 pour la catégorie adultes + de 15 ans (1 en français, 1 en corse) ;· 2 pour la catégorie enfants - de 15 ans (1 en français, 1 en corse).