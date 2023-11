Après les récentes intempéries ayant touché la Corse, Ecologia sulidaria exprime sa solidarité envers toutes les personnes touchées par ces tempêtes dévastatrices. Malheureusement, la liste des victimes est longue, comprenant des agriculteurs, des pêcheurs, des travailleurs, et des résidents affectés par les vents violents et les inondations.

"Ces phénomènes météorologiques extrêmes deviennent malheureusement de plus en plus fréquents, comme prévu depuis des années. Il est donc urgent de repenser les politiques publiques pour anticiper de tels événements. Est-il normal d'utiliser le "Fonds vert", initialement destiné à "l'adaptation des territoires au changement climatique", pour des aménagements liés à l'accueil de yachts plutôt que pour l'entretien de digues ou de cours d'eau ? Est-il acceptable de continuer à urbaniser des zones humides ou fragiles qui jouent un rôle crucial d'amortisseur lors de ces phénomènes, d'accorder des permis de construire sur des zones protégées, et de poursuivre la bétonisation au nom de l'intérêt économique, tout en connaissant les conséquences environnementales désastreuses ?"se demande le parti d'Agnès Simonpietri.