Ecologia Sulidaria appelle à voter aux primaires des écologistes

Dans un communiqué de presse Ecologia Sulidaria appelle à voter aux primaires des écologistes. Voici le texte





Le seul projet de société réalisable tient compte de la réalité des ressources limitées de la planète. Il rompt avec le modèle ultra libéral, productiviste et consumériste qui nous gouverne, responsable du réchauffement climatique, de l’appauvrissement de la biodiversité et de la destruction des écosystèmes. Ce projet de rupture est celui que portent les écologistes, engagés aujourd’hui dans le processus des primaires écologistes. Ils prônent tous la rupture avec le mythe mensonger de la croissance économique comme seul indicateur de bonne santé pour défendre le respect du vivant sous toutes ses formes et réclamer une société plus solidaire et plus juste.

Pour Ecologia Sulidaria, l’engagement en faveur de l’écologie politique se situe à tous les niveaux : corse, français, européen et international, car dans notre économie mondialisée tout est lié. Nous appelons donc ceux et celles qui vivent sur notre territoire à participer au vote des primaires écologistes pour que les enjeux du XXIe siècle résonnent fort dans les débats de l’élection présidentielle.





Inscriptions ouvertes à tous les + de 16 ans, jusqu’au 12 septembre sur la plate-forme :

primaire.neovote.com (coût 2 euros, anonymat garanti). Vote par internet du 16 au 19

septembre et du 25 au 28 septembre.