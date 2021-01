ENGIE Corse : le Parti communiste français se joint à l’appel de la CGT à manifester ce mardi 19 janvier

Le communiqué



Depuis quatre ans le risque de voir ENGIE quitter la Corse est connu. L’entreprise nationale fonctionne désormais selon les critères de gestion d’une compagnie privée et n’entend plus faire bénéficier les usagers insulaires de la péréquation permettant jusqu’à ce jour de compenser un déficit annuel de plusieurs millions d’euros.

Les usagers auxquels on a vanté les mérites du gaz pour faire baisser la consommation d’électricité pourraient en conséquence devoir assumer une hausse tarifaire de 300 à 400 euros en l’absence de péréquation et de surcroit être dans l’obligation de revenir à l’électricité.

La situation juridique bancale découlant de l’absence d’un renouvellement des concessions conforme à la réglementation ne peut en aucun cas justifier cela.Une fois de plus les usagers et les agents du service public pourraient être accablés par des choix économiques et politiques libéraux. C'est inacceptable!



En tant qu’opérateur ENGIE réclame une compensation destinée à couvrir le déficit structurel d’exploitation pour continuer à fournir en gaz les usagers bastiais puisque à Ajaccio la concession vient d’être valablement établie pour 25 ans à travers une délégation de service public entre la municipalité et l’opérateur seul en lice pour l’appel d’offres.

La municipalité de Bastia doit en faire de même désormais mais il est évident que les usagers des deux villes ne doivent pas payer le déficit annuel estimé à 10 millions d’euros. De même, à fortiori dans le contexte actuel, la menace sur les 30 emplois bastiais doit être levée.

Le gouvernement parfaitement instruit de la situation depuis 5 ans ne peut se contenter de rester spectateur. Il doit à présent accompagner les collectivités concernées et faire en sorte, comme cela existe pour les usagers de l’électricité, qu’une compensation financière soit versée à l’opérateur en respectant les principes républicains de la solidarité nationale.

En conséquence, le Parti communiste français se joint à l’appel de la CGT à manifester ce mardi 19 janvier à 10 heures devant la préfecture de la Haute Corse à Bastia