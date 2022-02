Don du sang : encore une bonne collecte à Ghisonaccia

Pour le plus grand bonheur des bénévoles de l’ADSBPO et de l’équipe de l’EFS, ce sont 73 personnes qui se sont présentées dont 11 nouveaux qui ont permis la réussite de la collecte de février . "La solidarité des donneuses et donneurs de sang de la Plaine Orientale une fois de plus a démontré leur grande générosité car c'est 66 poches de Sang qui seront utilisées pour soigner nos malades. C'est tout simplement FANTASTIQUE ! Mille Mercis à Tous." comment le président de l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale, Jacques Sculpteur.